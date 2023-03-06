Підсумки "Лютого донату": українці зібрали гроші на 11 безпілотних комплексів для ЗСУ

Українці в рамках благодійного проєкту "Лютий донат" пожертвували 11 789 100 грн, яких вистачить на 11 безпілотних комплексів "Чаклун" для ЗСУ. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Серед учасників, які задонатили щонайменше 300 грн, розіграють 24 подарунки (монети та банкноти з підписами українських політиків та військових командирів). А людина, яка пожертвувала найбільшу суму одним платежем, гарантовано отримає набір пам’ятних монет "Державні символи України" (якщо таких учасників виявиться кілька, то набір розіграють серед них).

У НБУ зазначили, що розіграш відбудеться 9 березня.

Крім того, учасники, які задонатили по 100 тис. грн, отримають пам’ятну банкноту "Памʼятаємо! Не пробачимо!", яка була презентована напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, що проєкт "Лютий донат" тривав із 24 лютого по 5 березня. Зокрема, за перші три доби українці пожертвували понад 5,4 млн гривень. Спершу планувалося зібрати гроші на 10 безпілотних комплексів "Чаклун".