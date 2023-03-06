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Підсумки "Лютого донату": українці зібрали гроші на 11 безпілотних комплексів для ЗСУ
Українці в рамках благодійного проєкту "Лютий донат" пожертвували 11 789 100 грн, яких вистачить на 11 безпілотних комплексів "Чаклун" для ЗСУ. Про це повідомила пресслужба НБУ.
Серед учасників, які задонатили щонайменше 300 грн, розіграють 24 подарунки (монети та банкноти з підписами українських політиків та військових командирів). А людина, яка пожертвувала найбільшу суму одним платежем, гарантовано отримає набір пам’ятних монет "Державні символи України" (якщо таких учасників виявиться кілька, то набір розіграють серед них).
У НБУ зазначили, що розіграш відбудеться 9 березня.
Крім того, учасники, які задонатили по 100 тис. грн, отримають пам’ятну банкноту "Памʼятаємо! Не пробачимо!", яка була презентована напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що проєкт "Лютий донат" тривав із 24 лютого по 5 березня. Зокрема, за перші три доби українці пожертвували понад 5,4 млн гривень. Спершу планувалося зібрати гроші на 10 безпілотних комплексів "Чаклун".