До конца 2023 года биткоин в положительном сценарии может достичь отметки в $45 тыс. – оценки экспертов

В этом году биткоин может достигнуть $45 тыс. или остаться в диапазоне $20-30 тыс., считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Эти тренды будут зависеть от общих настроений на финсовых рынках. О том, какие факторы влияют на поведение биткоина в 2023 году, Delo.ua рассказывает в статье "Вверх или вниз. Как изменится курс биткоина до конца 2023 года".

В целом Андрей Шевчишин ожидает, что согласно основному сценарию, биткоин будет колебаться в пределах действующего диапазона, а в последнем квартале 2023 ускорится.

"Для каждого сценария можно выбрать свою торговую стратегию. Но ведь понятно, что ценовые откаты биткоина, особенно до $20-25 тыс., следует рассматривать как достаточно привлекательные уровни для входа", - говорит Шевчишин.

В свою очередь, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак считает, что в базовом варианте возможен рост криптовалютного рынка. Тогда курс биткоина может прибавить к концу лета 15-20% и достичь ценового уровня в $34-36 тыс. за монету.

"Однако расти дальше на криптовалютном рынке будет слишком сложно. В отрасли присутствуют негативные факторы, в частности, проблемы с регуляцией в мире, суды против криптобирж в США, поэтому можно ожидать коррекционной осени, которая коснется всей группы рисковых активов", - объясняет Орыщак.

Так что эксперт не исключает, что к концу 2023 года цена на биткоин может снизиться до $15-25 тыс.

"К сожалению, определить более точный размер спада сейчас невозможно, потому что его параметры будут зависеть от степени замедления мировой экономики осенью и ответных действий крупных центральных банков", - объясняет Орыщак.

Если центробанки будут действовать оперативно, как и в прошлых кризисных кейсах, то криптовалютный рынок выйдет на траекторию устойчивого роста уже в начале 2024 года.

"Следовательно, ожидаемый во второй половине 2023 года провал цен может быть хорошей возможностью для пополнения криптовалютного портфеля", - говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что украинские криптоинвесторы будут обязаны ежегодно декларировать свои виртуальные активы.

Больше о том, какие прогнозы по поведению биткоина в 2023 году предоставляют иностранные и украинские эксперты, Delo.ua рассказывает в статье "Вверх или вниз. Как изменится курс биткоина до конца 2023 года".