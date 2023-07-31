До кінця 2023 року біткоїн в позитивному сценарії може досягти відмітки у $45 тис. - оцінки експертів

Цьогоріч біткоїн може досягти $45 тис. або залишитися в діапазоні $20-30 тис., вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Ці тренди будуть залежати від загальних настроїв на фінансових ринках. Про те, які фактори впливають на поведінку біткоїну у 2023 році, Delo.ua розповідає у статті "Вгору чи вниз. Як зміниться курс біткоїну до кінця 2023 року".

Загалом Андрій Шевчишин очікує, що згідно з основним сценарієм, біткоїн буде коливатися в межах діючого діапазону, а в останньому кварталі 2023 року прискориться.

"Для кожного сценарію можно вибрати свою торгову стратегію. Але ж зрозуміло, что цінові відкати біткоїну, особливо до $20-25 тис., варто розглядати як досить привабливі рівні для входу", - говорить Шевчишин.

Своєю чергою, аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак вважає, що у базовому варіанті можливе зростання криптовалютного ринку. Тоді курс біткоїну може додати до кінця літа 15-20% і досягти цінового рівня у $34-36 тис. за монету.

"Проте, зростати далі криптовалютному ринку буде надто складно. В галузі присутні негативні фактори, зокрема, проблеми з регуляцією у світі, суди проти криптобірж у США, тому можна очікувати корекційної осені, яка торкнеться всієї групи ризикових активів", - пояснює Орищак.

Тож експерт не виключає, що до кінця 2023 року ціна на біткоїн може знизитися до $15-25 тис.

"На жаль, визначити більш точний розмір спаду зараз неможливо, тому що його параметри залежатимуть від ступеня уповільнення світової економіки восени та дій у відповідь великих центральних банків", - пояснює Орищак.

Якщо центробанки діятимуть оперативно, як і в минулих кризових кейсах, тоді криптовалютний ринок вийде на траєкторію сталого зростання вже на початку 2024 року.

"Отже, очікуваний у другій половині 2023 року провал цін може бути гарною можливістю для поповнення криптовалютного портфеля", - говорить експерт.

Раніше повідомлялося, що українські криптоінвестори будуть зобов’язані щорічно декларувати свої віртуальні активи.

Більше про те, які прогнози стосовно поведінки біткоїну в 2023 році надають іноземні та українські експерти, Delo.ua розповідає у статті "Вгору чи вниз. Як зміниться курс біткоїну до кінця 2023 року".