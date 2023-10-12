Как избежать двойного налогообложения во время инвестиций в акции иностранных компаний – советы юриста

Когда украинские инвесторы покупают акции иностранных компаний, могут возникнуть проблемы с двойным налогообложением, говорит старший юрист практики налогов/транзакционного и международного налогообложения Arzinger Денис Эрсой. Такой риск чаще касается выплат дивидендов за такие ценные бумаги. Обо всех нюансах налогообложения инвестиций в акции иностранных компаний, Delo.ua рассказывает в статье "Налоговая ждет тебя. Как украинцы должны платить налоги при инвестировании в акции иностранных компаний".

Чтобы избежать рисков двойного налогообложения, юрист Денис Эрсой рекомендует проанализировать:

Резидентом какой страны является компания, выплачивающая дивиденды.

Что говорится в законодательстве этой страны по части налогообложения выплаченных дивидендов.



Есть ли конвенция об избежании двойного налогообложения между этой страной и Украиной, а также какие положения она предусматривает.



По словам юриста, чаще всего украинские инвесторы могут попасть под риски двойного налогообложения, покупая акции американских компаний. Схема налоговой нагрузки работает следующим образом:

1. Американская компания выплачивает дивиденды иностранному брокеру. По общему правилу эта компания или иностранный брокер должны удержать 30% в виде налогов.

2. Однако ставка налога снижена до 15% для наших инвесторов, поскольку существует конвенция об избежании двойного налогообложения между Украиной и США. Это значит, что в Штатах инвестор как налоговый резидент нашей страны фактически оплатит 15%.

"Если инвестор инвестирует через брокера, важно убедиться, что брокер идентифицировал инвестора именно как резидента Украины. Иначе ошибочно могут взыскать более 15% в виде налогов", - отмечает Денис Эрсой.

3. Кроме американских налогов, украинский инвестор должен оплатить полученные дивиденды и в нашей стране - НДФЛ в размере 9% и военный сбор в размере 1,5%.

Как в Украине правильно показать налоги, уплаченные за границей

Чтобы иметь возможность отнести американские налоги, нужно их показать в Украине, ведь это позволит избежать двойного налогообложения. Для этого украинский инвестор должен получить у компетентных органов США легализированную справку о доходах.

"Далее соответствующие документы нужно перевести на украинский язык и нотариально засвидетельствовать. После этого их вместе с декларацией инвестор передает в украинскую налоговую. В таком случае инвестор в принципе не должен будет платить налоги в Украине или в худшем случае – только 1,5% военного сбора, как считает украинская налоговая", – обращает внимание Денис Эрсой.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила в Украине торговлю акциями ряда крупных металлургических, азотных и энергетических предприятий.

Больше о том, как правильно платить налоги за дивиденды и инвестиционную прибыль, читайте в статье Delo.ua "Налоговая ждет тебя. Как украинцы должны платить налоги при инвестировании в акции иностранных компаний".