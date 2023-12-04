Мировые цены на золото достигли исторического максимума. Аналитики ожидают дальнейшего роста

В понедельник, 4 декабря, цены на золото достигли рекордных высот и установили новый максимум на уровне более 2100 долларов США за унцию.

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Об этом сообщает издание Financial times.

Повышение цен на золото началось в ноябре прошлого года. Оно было вызвано активностью центральных банков и геополитическим напряжением из-за конфликтов в Украине, Израиле и секторе Газы.

В пятницу, 1 декабря, стоимость золота достигла 2075,09 доллара США. Это превысило предыдущий рекорд в 2072,5 доллара США от 7 августа 2020 года, когда пандемия коронавируса ударила по экономике США больше, чем по другим странам мира, что побудило инвесторов скупать слитки.

Исполнительный директор Metals Daily Росс Норман отметил, что последний рост цен, возможно, был вызван в основном спекулятивными потоками от фьючерсных трейдеров в период слабых рыночных условий.

"Трейдеры плывут по течению – здесь наблюдается падение доллара и геополитическое напряжение", – отметил он.

Как утверждает CNBC со ссылкой на аналитиков, цены на золото достигнут новых максимумов в 2024 году. Они ссылаются на геополитическую неопределенность и возможное ослабление доллара США.

Аналитик Маркус Гарви из австралийской компании Macquarie Group ожидает, что курс будет держаться на уровне 2 250 долларов США за тройскую унцию, если инфляция в США продолжит снижаться.

Биткойн также бьет рекорды

Рекорды бьют не только цены на золото – в понедельник, 4 декабря, стоимость биткойна достигла отметки в 41 522 долларов США. Это самый высокий показатель с апреля 2022 года, который возник на волне общего энтузиазма относительно снижения процентных ставок в США. За последний год биткойн вырос в цене более чем в два раза, выйдя из затишья так называемой "криптовалютной зимы".