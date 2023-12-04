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Мировые цены на золото достигли исторического максимума. Аналитики ожидают дальнейшего роста
В понедельник, 4 декабря, цены на золото достигли рекордных высот и установили новый максимум на уровне более 2100 долларов США за унцию.
Об этом сообщает издание Financial times.
Повышение цен на золото началось в ноябре прошлого года. Оно было вызвано активностью центральных банков и геополитическим напряжением из-за конфликтов в Украине, Израиле и секторе Газы.
В пятницу, 1 декабря, стоимость золота достигла 2075,09 доллара США. Это превысило предыдущий рекорд в 2072,5 доллара США от 7 августа 2020 года, когда пандемия коронавируса ударила по экономике США больше, чем по другим странам мира, что побудило инвесторов скупать слитки.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Исполнительный директор Metals Daily Росс Норман отметил, что последний рост цен, возможно, был вызван в основном спекулятивными потоками от фьючерсных трейдеров в период слабых рыночных условий.
"Трейдеры плывут по течению – здесь наблюдается падение доллара и геополитическое напряжение", – отметил он.
Как утверждает CNBC со ссылкой на аналитиков, цены на золото достигнут новых максимумов в 2024 году. Они ссылаются на геополитическую неопределенность и возможное ослабление доллара США.
Аналитик Маркус Гарви из австралийской компании Macquarie Group ожидает, что курс будет держаться на уровне 2 250 долларов США за тройскую унцию, если инфляция в США продолжит снижаться.
Биткойн также бьет рекорды
Рекорды бьют не только цены на золото – в понедельник, 4 декабря, стоимость биткойна достигла отметки в 41 522 долларов США. Это самый высокий показатель с апреля 2022 года, который возник на волне общего энтузиазма относительно снижения процентных ставок в США. За последний год биткойн вырос в цене более чем в два раза, выйдя из затишья так называемой "криптовалютной зимы".