Война в Израиле может повысить мировой спрос на золото и укрепит доллар - Reuters

Боевые действия в Израиле могут привести к повышению спроса на золото, облигации и другие безопасные активы, поскольку инвесторы внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке, чтобы оценить геополитический риск для рынков.

Об этом пишет Reuters.

По словам аналитиков, рост геополитического риска может привести к покупке таких активов как золото и доллар и потенциально повысить спрос на казначейские облигации США.

"Это хороший пример того, почему людям нужно золото в их портфелях. Это идеальная защита от международных потрясений. Каждый раз, когда возникают международные потрясения, доллар укрепляется", - сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities.

По мнению главного экономиста Annex Wealth Management Брайана Якобсена, события в Израиле будут однозначно повлиять на мировые рынки, но он будет зависеть от того, как долго будут продолжаться боевые действия и будут ли другие государства вовлечены в конфликт.

Отмечается, что в последние недели рынки ожидали, что процентные ставки в США будут оставаться выше.

Напомним, боевики из палестинской группировки ХАМАС в субботу совершили беспрецедентное нападение на территорию Израиля. Западные страны во главе с Соединенными Штатами осудили нападение и пообещали поддержать Израиль.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает нападение палестинского "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС), контролирующего сектор Газа, на израильские города, включая запуск по ним тысяч ракет, в результате чего погибло банато израильских мирных жителей и сотни получили ранения.