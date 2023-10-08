Війна в Ізраїлі може підвищити світовий попит на золото і зміцнить долар - Reuters

Бойові дії в Ізраїлі можуть призвести до світового підвищення попиту на золото, облігації та інші безпечні активи, оскільки інвестори уважно стежать за подіями на Близькому Сході, щоб оцінити геополітичний ризик для ринків.

Про це пише Reuters.

За словами аналітиків, зростання геополітичного ризику може призвести до купівлі таких активів, як золото та долар, і потенційно підвищити попит на казначейські облігації США.

"Це гарний приклад того, чому людям потрібне золото в їх портфелях. Це ідеальний захист від міжнародних потрясінь. Щоразу, коли виникають міжнародні потрясіння, долар зміцнюється", — сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities.

На думку головного економіста Annex Wealth Management Брайана Якобсена, події в Ізраїлі однозначно матимуть вплив на світові ринки, але він залежатиме від того, як довго триватимуть бойові дії і чи будуть інші держави втягнуті у конфлікт.

Зазначається, що останніми тижнями ринки очікували, що процентні ставки в США залишатимуться вищими.

Нагадаємо, бойовики з палестинського угруповання ХАМАС у суботу здійснили безпрецедентний напад на територію Ізраїлю. Західні країни на чолі зі Сполученими Штатами засудили напад і пообіцяли підтримати Ізраїль.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засуджує напад палестинського "Ісламського руху опору" (ХАМАС), що контролює сектор Газа, на ізраїльські міста, включаючи запуск по них тисяч ракет, внаслідок чого загинуло банато ізраїльських мирних жителів і сотні отримали поранення.