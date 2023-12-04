Світові ціни на золото досягли історичного максимуму. Аналітики очікують на подальше зростання

У понеділок, 4 грудня, ціни на золото сягнули рекордних висот і встановили новий максимум на рівні більше 2 100 доларів США за унцію.

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Про це інформує видання Financial times.

Підвищення цін на золото почалося ще в листопаді минулого року. Воно було викликано активністю центральних банків і геополітичною напругою через конфлікти в Україні, Ізраїлі та секторі Гази.

У п’ятницю, 1 грудня, вартість золота досягла 2 075,09 долара США. Це перевищило попередній рекорд у 2 072,5 долара США від 7 серпня 2020 року, коли пандемія коронавірусу вдарила по економіці США більше, ніж по іншим країнам світу, що спонукало інвесторів скуповувати злитки.

Виконавчий директор Metals Daily Росс Норман зауважив, що останнє зростання цін, цілком можливо, було викликано в основному спекулятивними потоками від ф’ючерсних трейдерів в період слабких ринкових умов.

"Трейдери пливуть за течією – тут спостерігається падіння долара і геополітична напруга", - зазначив він.

Як стверджує CNBC з посиланням на аналітиків, ціни на золото досягнуть нових максимумів у 2024 році. Вони посилаються на геополітичну невизначеність і ймовірне ослаблення долара США.

Аналітик Маркус Гарві з австралійської компанії Macquarie Group очікує, що курс буде триматися на рівні 2 250 доларів США за тройську унцію, за умови якщо інфляція в США продовжить знижуватися.

Біткойн також б ’ є рекорди

Рекорди б’ють не тільки ціни на золото – у понеділок 4 грудня вартість біткойна досягла позначки в 41 522 доларів США. Це є найвищим показником з квітня 2022 року, який виник на хвилі загального ентузіазму щодо зниження відсоткових ставок у США. За останній рік біткойн виріс в ціні більш ніж у два рази, вийшовши із затишшя так званої "криптовалютної зими".