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Світові ціни на золото досягли історичного максимуму. Аналітики очікують на подальше зростання
У понеділок, 4 грудня, ціни на золото сягнули рекордних висот і встановили новий максимум на рівні більше 2 100 доларів США за унцію.
Про це інформує видання Financial times.
Підвищення цін на золото почалося ще в листопаді минулого року. Воно було викликано активністю центральних банків і геополітичною напругою через конфлікти в Україні, Ізраїлі та секторі Гази.
У п’ятницю, 1 грудня, вартість золота досягла 2 075,09 долара США. Це перевищило попередній рекорд у 2 072,5 долара США від 7 серпня 2020 року, коли пандемія коронавірусу вдарила по економіці США більше, ніж по іншим країнам світу, що спонукало інвесторів скуповувати злитки.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Виконавчий директор Metals Daily Росс Норман зауважив, що останнє зростання цін, цілком можливо, було викликано в основному спекулятивними потоками від ф’ючерсних трейдерів в період слабких ринкових умов.
"Трейдери пливуть за течією – тут спостерігається падіння долара і геополітична напруга", - зазначив він.
Як стверджує CNBC з посиланням на аналітиків, ціни на золото досягнуть нових максимумів у 2024 році. Вони посилаються на геополітичну невизначеність і ймовірне ослаблення долара США.
Аналітик Маркус Гарві з австралійської компанії Macquarie Group очікує, що курс буде триматися на рівні 2 250 доларів США за тройську унцію, за умови якщо інфляція в США продовжить знижуватися.
Біткойн також б’є рекорди
Рекорди б’ють не тільки ціни на золото – у понеділок 4 грудня вартість біткойна досягла позначки в 41 522 доларів США. Це є найвищим показником з квітня 2022 року, який виник на хвилі загального ентузіазму щодо зниження відсоткових ставок у США. За останній рік біткойн виріс в ціні більш ніж у два рази, вийшовши із затишшя так званої "криптовалютної зими".