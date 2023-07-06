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Финансы
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Сколько налогов уплачивает каждый регион снова можно проверить на интерактивной карте

интерактивная налоговая карта Украины, налоги
Интерактивная налоговая карта Украины. Фото: ГНС

Государственная налоговая служба возобновила работу Интерактивной налоговой карты Украины. Инструмент оперативно собирает и публикует информацию о поступлениях денег в госбюджет из регионов. Данные представлены в формате графиков и инфографики.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Интерактивная налоговая карта позволяет в онлайн-режиме в любое время без обращения в органы ГНС получать информацию относительно показателей уплаченных сумм налоговых платежей, начисленных налоговых обязательств, излишне уплаченных сумм и суммы платежей.

Информация предоставляется по Украине и в разрезе:

  • регионов;
  • территориальных громад;
  • видов экономической деятельности;
  • налогов;
  • видов бюджетов;
  • систем налогообложения;
  • по организационно-правовым формам;
  • типов плательщика (физ- и юрлиц);
  • статусов плательщика (большой, средний, малый бизнес и некоммерческие бюджетные учреждения).

"ГНС поддерживает курс фискальной децентрализации для обеспечения финансовой независимости местных бюджетов, что усиливает состоятельность территориальных громад", – прокомментировала глава ГНС Татьяна Кириенко.

Напомним, налоговую службу ждет очередная реформа. О том, какие новые онлайн-сервисы для налогоплательщиков появятся, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Вита Молодан