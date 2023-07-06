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Сколько налогов уплачивает каждый регион снова можно проверить на интерактивной карте
Государственная налоговая служба возобновила работу Интерактивной налоговой карты Украины. Инструмент оперативно собирает и публикует информацию о поступлениях денег в госбюджет из регионов. Данные представлены в формате графиков и инфографики.
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
Интерактивная налоговая карта позволяет в онлайн-режиме в любое время без обращения в органы ГНС получать информацию относительно показателей уплаченных сумм налоговых платежей, начисленных налоговых обязательств, излишне уплаченных сумм и суммы платежей.
Информация предоставляется по Украине и в разрезе:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- регионов;
- территориальных громад;
- видов экономической деятельности;
- налогов;
- видов бюджетов;
- систем налогообложения;
- по организационно-правовым формам;
- типов плательщика (физ- и юрлиц);
- статусов плательщика (большой, средний, малый бизнес и некоммерческие бюджетные учреждения).
"ГНС поддерживает курс фискальной децентрализации для обеспечения финансовой независимости местных бюджетов, что усиливает состоятельность территориальных громад", – прокомментировала глава ГНС Татьяна Кириенко.
Напомним, налоговую службу ждет очередная реформа. О том, какие новые онлайн-сервисы для налогоплательщиков появятся, читайте в материале Delo.ua.