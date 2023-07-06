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Скільки податків сплачує кожен регіон знову можна перевірити на інтерактивній карті
Державна податкова служба відновила роботу Інтерактивної податкової карти України. Інструмент опертивно збирає та публікує інформацію щодо надходжень грошей до держбюджету з регіонів. Дані представлені в форматі графіків та інфографіки.
Про це повідомила пресслужба ДПС.
Інтерактивна податкова карта дозволяє в онлайн-режимі у будь-який час без звернення до органів ДПС отримувати інформацію щодо показників сплачених сум податкових платежів, нарахованих податкових зобов’язань, надміру сплачених сум та суми платежів.
Інформація надається по Україні та у розрізі:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- регіонів;
- територіальних громад;
- видів економічної діяльності;
- податків;
- видів бюджетів;
- систем оподаткування;
- за організаційно-правовими формами;
- типів платників (фіз- та юрособи);
- статусів платників (великий, середній, малий бізнес та неприбуткові бюджетні установи).
"ДПС підтримує курс фіскальної децентралізації для забезпечення фінансової незалежності місцевих бюджетів, що посилює спроможність територіальних громад", – прокоментувала очільниця ДПС Тетяна Кірієнко.
Нагадаємо, на податкову службу чекає чергова реформа. Про те, які нові онлайн-сервіси для платників податків з'являться, читайте в матеріалі Delo.ua.