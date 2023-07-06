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Фінанси
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Скільки податків сплачує кожен регіон знову можна перевірити на інтерактивній карті

інтерактивна податкова карта України, податки
Інтерактивна податкова карта України. Фото: ДПС

Державна податкова служба відновила роботу Інтерактивної податкової карти України. Інструмент опертивно збирає та публікує інформацію щодо надходжень грошей до держбюджету з регіонів. Дані представлені в форматі графіків та інфографіки.

Про це повідомила пресслужба ДПС.

Інтерактивна податкова карта дозволяє в онлайн-режимі у будь-який час без звернення до органів ДПС отримувати інформацію щодо показників сплачених сум податкових платежів, нарахованих податкових зобов’язань, надміру сплачених сум та суми платежів.

Інформація надається по Україні та у розрізі:

  • регіонів;
  • територіальних громад;
  • видів економічної діяльності;
  • податків;
  • видів бюджетів;
  • систем оподаткування;
  • за організаційно-правовими формами;
  • типів платників (фіз- та юрособи);
  • статусів платників (великий, середній, малий бізнес та неприбуткові бюджетні установи).

"ДПС підтримує курс фіскальної децентралізації для забезпечення фінансової незалежності місцевих бюджетів, що посилює спроможність територіальних громад", – прокоментувала очільниця ДПС Тетяна Кірієнко.

Нагадаємо, на податкову службу чекає чергова реформа. Про те, які нові онлайн-сервіси для платників податків з'являться, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Віта Молодан