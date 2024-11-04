"Тысячу от Зеленского" можно будет получить через "Укрпочту"

Министерство экономики разрабатывает механизм, с помощью которого граждане, не имеющие доступа к "Дії" также смогут получить "тысячу от Зеленского" — единовременную помощь от государства в рамках программы "єПідтримка".

Об сообщает УНН, ссылаясь на комментарий Министерство экономики.

Предполагается, что для тех граждан, у которых нет смартфонов или находятся в отдаленных регионах страны, появится возможность получить средства через отделение "Укрпочты".

Как отметили в Минэкономики, выплата доступна для всех категорий населения, включая детей. Для каждого ребенка один из родителей сможет заказать пособие на свой счет. Исключение составляют только граждане, временно находящиеся за границей.

В рамках программы украинцы могут подать заявку на выплату через "Дію" с декабря по февраль, активировав карточку "Национальный кэшбэк". Вырученные средства можно будет потратить в 2025 году на коммунальные услуги, медикаменты, книги или переводы в фонды поддержки Сил Обороны.

Как получить "тысячу Зеленского"

Тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной президентом Владимиром Зеленским, украинцы смогут получить на карточку "Национального кэшбэка", которую можно открыть в "Дії".

На детей также можно будет оформить выплату. Для этого один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.

Относительно того, во сколько обойдется государству эта программа, известно, что финальная сумма на три зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят ею воспользоваться.

Напомним, 25 октября Владимир Зеленский анонсировал новую программу государственной поддержки, которая должна стартовать 1 декабря. Каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную помощь в размере 1000 гривен.