"Тисячу від Зеленського" можна буде отримати через "Укрпошту"

Міністерство економіки розробляє механізм, за допомогою якого громадяни, які не мають доступу до "Дії" також зможуть отримати "тисячу від Зеленського" – одноразову допомогу від держави у рамках програми "єПідтримка".

Про повідомляє УНН, посилаючись на коментар Міністерства економіки.

Передбачається, що для тих громадян, які не мають смартфонів або перебувають у віддалених регіонах країни, з'явиться можливість отримати кошти через відділення "Укрпошти".

Як зазначили у Мінекономіки, виплата доступна для всіх категорій населення, включно з дітьми. Для кожної дитини один із батьків зможе замовити допомогу на свій рахунок. Виняток становлять лише громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном.

У рамках програми українці можуть подати заявку на виплату через "Дію" з грудня по лютий, активувавши картку "Національний кешбек". Отримані кошти можна буде витратити у 2025 році на комунальні послуги, медикаменти, книжки або перекази до фондів підтримки Сил Оборони.

Як отримати "тисячу Зеленського"

Тисячу гривень у рамках програми допомоги, анонсованої президентом Володимиром Зеленським, українці зможуть отрмати на картку "Національного кешбеку", яку можна відкрити в "Дії".

На дітей так само можна буде оформити виплату. Для цього один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

Стосовно того, у скільки обійдеться державі ця програма, то відомо, що фінальна сума на три зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть нею скористатися.

Нагадаємо, 25 жовтня Володимир Зеленський анонсував нову програму державної підтримки, яка має стартувати 1 грудні. Кожен українець, незалежно від віку, зможе отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень.