Украина может получить первые средства из замороженных активов РФ уже в июле

Еврокомиссия стремится ускорить утверждение механизма использования доходов от замороженных активов РФ, чтобы Украина смогла уже в июле получить первый транш в размере 2-3 млрд евро.

Об этом пишет издание Financial Times.

Отмечается, что Европейская комиссия готовит план для ускорения финансирования Украины. Одна из причин – неопределенность с финансовой помощью от США.

В настоящее время Еврокомиссия готовит план, предусматривающий конфискацию доходов из замороженных в депозитарии Euroclear российских активов, стоимость которых оценивается в 190 миллиардов евро. Эти активы были заморожены после полномасштабного вторжения около двух лет назад.

По данным Financial Times, ЕС может присвоить 97% чистой прибыли, полученной от замороженных в Euroclear российских активов, и перечислить их в бюджет ЕС.

Далее, согласно плану, эти деньги выплачивались ежеквартально или дважды в год и "могли бы быть использованы в пользу Украины в соответствии с различными договоренностями".

Этот механизм не будет применяться почти до 4 миллиардов евро, которые уже накопились в Euroclear от использования замороженных активов РФ. Их планируют использовать, прежде всего, для покрытия судебных издержек, связанных с исками России против ЕС.

Предложение, которое должно быть разработано до саммита ЕС на следующей неделе, еще требует окончательного одобрения Еврокомиссии и поддержки стран-членов ЕС.

В случае одобрения первый транш по доходам от замороженных российских активов может быть передан Украине уже в июле.

По словам собеседников издания, в зависимости от процентных ставок он может составлять от 2 до 3 миллиардов евро.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

Однако Европейский союз, вероятно, не решится конфисковать активы центрального банка Российской Федерации, которые сейчас заморожены в Европе, несмотря на планы G7.

Недавно министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично раскритиковал мнение министра финансов США Джанет Йеллен о том, что было бы законно конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7) в этом вопросе.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

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