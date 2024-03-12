Україна може отримати перші кошти із заморожених активів РФ вже у липні

Єврокомісія прагне прискорити затвердження механізму використання прибутків від заморожених активів РФ, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у розмірі 2-3 млрд євро.

Про це пише видання Financial Times.

Зазначається, Європейська комісія готує план для прискорення фінансування України. Одна з причин - невизначеність з фінансовою допомогою від США.

Наразі Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію прибутків із заморожених у депозитарії Euroclear російських активів, вартість яких оцінюється у 190 мільярдів євро. Ці активи були заморожені після повномасштабного вторгнення приблизно два роки тому.

За даними Financial Times, ЄС може привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених у Euroclear російських активів, і перерахувати їх до бюджету ЄС.

Далі, згідно з планом, ці гроші виплачувалися б щоквартально або двічі на рік і "могли б бути використані на користь України відповідно до різних домовленостей".

Цей механізм не застосовуватиметься до майже 4 мільярдів євро, які вже накопичились у Euroclear від використання заморожених активів РФ. Їх планують використати насамперед для покриття судових витрат, пов'язаних із позовами Росії проти ЄС.

Пропозиція, яка має бути розроблена до саміту ЄС наступного тижня, ще потребує остаточного схвалення Єврокомісії та підтримки країн-членів ЄС.

У разі схвалення перший транш із прибутків від заморожених російських активів може бути переданий Україні вже в липні.

За словами співрозмовників видання, залежно від відсоткових ставок, він може становити від 2 до 3 мільярдів євро.

Конфіскація заморожених активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Нещодавно верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

12 лютого Рада Європейського Союзу прийняла постанову, згідно з якою центральні депозитарії, які володіють понад 1 мільйоном євро активів центрального банку Росії повинні окремо вести облік заморожених активів та доходів від них, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС.

Проте, Європейський союз, ймовірно,не наважиться конфіскувати активи центрального банку Російської Федерації, які наразі заморожені в Європі, незважаючи на плани G7.

Нещодавно міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер публічно розкритикував думку міністра фінансів США Джанет Єллен про те, що було б законно конфіскувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, що свідчить про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7) у цьому питанні.

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