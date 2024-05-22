Украинцы приобрели ОВГЗ на триллион гривен с начала войны

С начала полномасштабной войны украинцы, бизнес, в том числе банки, приобрели на рыночных условиях облигаций внутреннего государственного займа более чем на 1 трлн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как заметил министр финансов Сергей Марченко, благодаря привлеченным средствам, государство смогло профинансировать более 200 дней обороны и защиты, что эквивалентно 15% ВВП Украины в 2023 году.

"В целом инвестиции в облигации стали вторым по объему источником финансирования госбюджета после международной помощи", - подчеркнул министр.

В обращении находится ОВГЗ более чем на 1,6 трлн грн

Отмечается, что всего в обращении сейчас находится ОВГЗ более чем на 1,6 трлн гривен, из которых доля коммерческих банков – 42,2%, Нацбанка – 41,5%, юридических лиц – 10%, физических лиц – 3,8%, нерезидентов – 2,4%, территориальных общин – 0,1%.

По данным Минфина, граждане и представители бизнеса значительно повысили свою заинтересованность в покупке ОВГЗ.

"Объем вложений физических лиц с 2016 года вырос примерно в 600 раз, а с 24 февраля 2022 года – более чем в 2,4 раза. Юридические лица увеличили свои инвестиции в ОВГЗ в 7 раз с 2016 года и в 2 раза с начала полномасштабного вторжения ", – отмечают в ведомстве.

За период с января 2022 по март 2024 года выплачен купонный доход украинским физическим и юридическим лицам (без банков) на сумму 31,5 млрд грн, а иностранным – 19 млрд грн, что в сумме составляет 50,5 млрд грн.

Как подчеркивают в Минфине, наряду с доходностью важной характеристикой высокая ликвидность ОВГЗ на вторичном рынке, ведь инвесторы могут в любой момент продать облигации по актуальной рыночной цене.

"Это подтверждается статистикой среднедневного объема сделок по номинальной стоимости, который составляет около 2,4 млрд грн в эквиваленте, что на 26% выше по сравнению с среднедневным показателем 2021 года. Такие данные свидетельствуют о наличии достаточного количества участников на рынке для обеспечения эффективной торговли", – говорится в сообщении ведомства.

Каждая третья гривна с более чем 1 трлн грн, привлеченных через ОВГЗ, инвестирована ПриватБанком и его клиентами

Каждая третья гривна в поддержку государственного бюджета, привлеченная через ОВГЗ, инвестирована крупнейшим государственным банком ПриватБанком и его клиентами.

По словам руководителя казначейства банка Антона Коваленко, с начала войны ПриватБанк занимает первое место в рейтинге первичных дилеров по объемам торгов ОВГЗ, а общий объем инвестиций банка и его клиентов в государственные бумаги превышает 316 млрд. грн.

В основном клиенты ПриватБанка инвестируют в гривневые ОВГЗ (64,5%) и облигации в долларах США (33,7%). При этом 80% клиентов при погашении ОВГЗ реинвестируют средства в ценные бумаги Министерства финансов.

Напомним, доход от военных облигаций не облагается НДФЛ и военным сбором. Покупать ОВГЗ можно в режиме online на сайте Приват24.

Что такое ОВГЗ

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Украины, чтобы привлечь дополнительные деньги на нужды государства. Военные облигации отличаются тем, что привлеченные к их продаже средства идут прежде всего на нужды армии, то есть закупку оружия, медикаментов, припасов, техники и т.д.

Преимущество ОВГЗ в том, что доход с них не облагается налогом. То есть можно просто получить весь указанный в договоре процент дохода, без вычета налогов. На доход с депозитов платится 18% налога и 1,5% военного сбора , что уменьшает доходность.

В случае, если нужно срочно снять средства, облигации можно продать через банк или брокеров. Но тогда доход от облигации будет меньше запланированного.

Годовая доходность военных облигаций может превышать 18%, а доходность военных облигаций в валюте составляет 3,5–4,5%.

Украинцы стали вдвое больше покупать ОВГЗ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отмечается большой рост интереса граждан и предпринимателей к инвестированию в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Объем вложений юридических лиц за этот период увеличился в 1,7 раза, составляя 139 млрд грн, а вложения физических лиц выросли более чем вдвое до 53,3 млрд грн.

С начала полномасштабного вторжения и до конца 2023 года физические лица в Украине приобрели 574 тысяч облигаций общей суммой более 74 млрд грн.

О том, где и как можно купить облигации, которые ОВГЗ украинцы выбирают для инвестиций и как отличаются условия инвестирования, читайте в материале Delo.ua.

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