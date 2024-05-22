Українці придбали ОВДП на трильйон гривень з початку війни

Із початку повномасштабної війни українці, бізнес, у тому числі банки, придбали на ринкових умовах облігацій внутрішньої державної позики на понад 1 трлн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Як зауважив міністр фінансів Сергій Марченко, завдяки залученим коштам держава змогла профінансувати понад 200 днів оборони та захисту, що еквівалентно 15% ВВП України у 2023 році.

"У цілому інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги", - наголосив міністр.

В обігу перебуває ОВДП на понад 1,6 трлн грн

Зазначається, що всього в обігу нині перебуває ОВДП на понад 1,6 трлн гривень, з яких частка комерційних банків – 42,2%, Нацбанку – 41,5%, юридичних осіб – 10%, фізичних осіб – 3,8%, нерезидентів – 2,4%, територіальних громад – 0,1%.

За даними Мінфіну, громадяни та представники бізнесу значно підвищили свою зацікавленість у купівлі ОВДП.

"Обсяг вкладень фізичних осіб з 2016 року зріс приблизно у 600 разів, а з 24 лютого 2022 року – більш ніж у 2,4 раза. Юридичні особи збільшили свої інвестиції в ОВДП у 7 разів з 2016 року та у 2 рази з початку повномасштабного вторгнення", - зауважують у відомстві.

За період з січня 2022 по березень 2024 року виплачено купонного доходу українським фізичним і юридичним особам (без банків) на суму 31,5 млрд грн, а іноземним – 19 млрд грн, що в сумі становить 50,5 млрд грн.

Як підкреслюють в Мінфіні, поряд із дохідністю важливою характеристикою є висока ліквідність ОВДП на вторинному ринку, адже інвестори можуть у будь-який момент продати облігації за актуальною ринковою ціною.

"Це підтверджується статистикою середньоденного обсягу угод за номінальною вартістю, який наразі становить близько 2,4 млрд грн в еквіваленті, що на 26% вище порівняно з середньоденним показником 2021 року. Такі дані свідчать про наявність достатньої кількості учасників на ринку для забезпечення ефективної торгівлі", - йдеться у повідомленні відомства.

Кожна третя гривня з понад 1 трлн грн, залучених через ОВДП, інвестована ПриватБанком та його клієнтами

Кожна третя гривня на підтримку державного бюджета, що залучена через ОВДП, інвестована найбільшим державним банком ПриватБанком та його клієнтами.

За словами керівника казначейства банку Антона Коваленка, з початку війни ПриватБанк посідає перше місце в рейтингу первинних дилерів за обсягами торгів ОВДП, а загальний обсяг інвестицій банку та його клієнтів у державні папери перевищує 316 млрд грн.

Здебільшого клієнти ПриватБанку інвестують у гривневі ОВДП (64,5%), та облігації в доларах США (33,7%). При цьому, 80% клієнтів при погашенні ОВДП реінвестує кошти у цінні папери Міністерства фінансів.

Нагадаємо, дохід від військових облігацій не оподатковуються ПДФО та військовим збором. Купувати ОВДП можна в режимі online на сайті Приват24.

Що таке ОВДП

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – це державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України, аби залучити додаткові гроші на потреби держави. Військові облігації відрізняються тим, що залучені з їхнього продажу кошти йдуть насамперед на потреби армії, тобто, закупівлю зброї, медикаментів, припасів, техніки й т.д.

Перевага ОВДП у тому, що дохід з них не оподатковується. Тобто, можна просто отримати весь зазначений у договорі відсоток доходу, без вирахування податків. Натомість на дохід з депозитів сплачується 18% податку і 1,5% військового збору , що зменшує дохідність.

У разі, якщо треба терміново зняти кошти, облігації можна продати – через банк або брокерів. Але тоді дохід від облігації буде меншим запланованого.

Річна дохідність військових облігацій може перевищувати 18%, а дохідність військових облігацій у валюті складає 3,5–4,5%

Українці почали вдвічі більше купляти ОВДП

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відзначається велике зростання інтересу громадян та підприємців до інвестування в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Обсяг вкладень юридичних осіб за цей період збільшився в 1,7 рази, складаючи 139 млрд грн, а вкладення фізичних осіб зросли більше, ніж вдвічі, до 53,3 млрд грн.

З початку повномасштабного вторгнення і до кінця 2023 року фізичні особи в Україні придбали 574 тисячі облігацій загальною сумою на понад 74 млрд грн.

Про те, де та як можна купити облігації, які ОВДП українці обирають для інвестицій та як відрізняються умови інвестування, читайте в матеріалі Delo.ua.

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