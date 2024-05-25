Украинские ОВГЗ покупают в 25 странах мира: где больше всего

Кроме Украины облигации внутреннего государственного займа покупают еще в 25 странах мира. Наибольшее количество подобных инвесторов в Японии, Германии и США.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Там отметили, что с началом полномасштабной войны РФ против Украины многие иностранные граждане выразили желание поддержать нашу страну путем покупки государственных облигаций.

С сентября 2023 года рынок ОВГЗ для иностранцев-физлиц стал доступным удаленно.

"Украинские ОВГЗ кроме Украины покупают еще в 25 странах мира. В Японии, Германии и США находится наибольшее количество инвесторов в государственные облигации Украины", - подчеркивают в Минфине.

В ведомстве отмечают, что инвестиции в украинские ОВГЗ являются не только проявлением поддержки страны в условиях войны.

"Облигации внутреннего государственного займа являются стабильным инструментом, что подтверждается рядом экономических индикаторов. Также важной характеристикой для инвесторов является высокая ликвидность украинских ОВГЗ", - отмечают в Минфине.

Украинцы приобрели ОВГЗ на триллион гривен с начала войны

С начала полномасштабного вторжения в госбюджет уже привлечено более 1 трлн грн из-за выпуска ОВГЗ. Государственные облигации являются вторым по размеру источником финансирования госбюджета за этот период после международной помощи.

Благодаря привлеченным средствам государство смогло профинансировать более 200 дней обороны и защиты, что эквивалентно 15% ВВП Украины в 2023 году.

О том, где и как можно купить облигации, которые ОВГЗ выбирают для инвестиций и как отличаются условия инвестирования, читайте в материале Delo.ua.

Что такое ОВГЗ

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Украины, чтобы привлечь дополнительные деньги на нужды государства. Военные облигации отличаются тем, что привлеченные к их продаже средства идут прежде всего на нужды армии, то есть закупку оружия, медикаментов, припасов, техники и т.д.

Преимущество ОВГЗ в том, что доход с них не облагается налогом. То есть можно просто получить весь указанный в договоре процент дохода, без вычета налогов. На доход с депозитов платится 18% налога и 1,5% военного сбора , что уменьшает доходность.

В случае, если нужно срочно снять средства, облигации можно продать через банк или брокеров. Но тогда доход от облигации будет меньше запланированного.

Годовая доходность военных облигаций может превышать 18%, а доходность военных облигаций в валюте составляет 3,5–4,5%.