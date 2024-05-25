Українські ОВДП купують у 25 країнах світу: де найбільше

Окрім України облігації внутрішньої державної позики купують ще у 25 країнах світу. Найбільша кількість таких інвесторів у Японії, Німеччині та США.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Там зауважили, що з початком повномасштабної війни РФ проти України багато іноземних громадян висловили бажання підтримати нашу країну шляхом купівлі державних облігацій.

З вересня 2023 року ринок ОВДП для іноземців-фізичних осіб став доступним віддалено.

"Українські ОВДП, окрім України, купують ще у 25 країнах світу. У Японії, Німеччині та США знаходиться найбільша кількість інвесторів у державні облігації України", - підкреслюють в Мінфіні.

У відомстві зазначають, що інвестиції в українські ОВДП є не тільки проявом підтримки країни в умовах війни.

"Облігації внутрішньої державної позики є стабільним інструментом, що підтверджується низкою економічних індикаторів. Також важливою характеристикою для інвесторів є висока ліквідність українських ОВДП", - наголошують в Мінфіні.

Українці придбали ОВДП на трильйон гривень з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення до держбюджету вже залучено понад 1 трлн грн через випуск ОВДП. Державні облігації є другим за розміром джерелом фінансування держбюджету за цей період після міжнародної допомоги.

Завдяки залученим коштам держава змогла профінансувати понад 200 днів оборони та захисту, що еквівалентно 15% ВВП України у 2023 році.

Про те, де та як можна купити облігації, які ОВДП українці обирають для інвестицій та як відрізняються умови інвестування, читайте в матеріалі Delo.ua.

Що таке ОВДП

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – це державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України, аби залучити додаткові гроші на потреби держави. Військові облігації відрізняються тим, що залучені з їхнього продажу кошти йдуть насамперед на потреби армії, тобто, закупівлю зброї, медикаментів, припасів, техніки й т.д.

Перевага ОВДП у тому, що дохід з них не оподатковується. Тобто, можна просто отримати весь зазначений у договорі відсоток доходу, без вирахування податків. Натомість на дохід з депозитів сплачується 18% податку і 1,5% військового збору , що зменшує дохідність.

У разі, якщо треба терміново зняти кошти, облігації можна продати – через банк або брокерів. Але тоді дохід від облігації буде меншим запланованого.

Річна дохідність військових облігацій може перевищувати 18%, а дохідність військових облігацій у валюті складає 3,5–4,5%