Швейцарская Helvetas расширяет поддержку украинского малого и среднего бизнеса

Швейцарская организация по внедрению инициатив устойчивого развития Helvetas проявила интерес к расширению своей программы поддержки украинского малого и среднего бизнеса.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

К существующим проектам в гуманитарной сфере, а также программам поддержки экспортеров и профессиональному развитию работников планируется добавить новые направления. В частности, упор будет сделан на развитие и поддержку малых и средних предприятий, а также их интеграцию в региональные и кросс-секторальные цепи производства.

По словам заместителя Министра экономики Украины Владимира Кузьо, направления для реализации новых совместных проектов будут в приоритетных для Украины секторах, таких как строительство, переработка, возобновляемая энергетика и когенерация, а также сельское хозяйство и логистика. Речь идет о поддержке микро-, малого и среднего бизнеса, а также создании новых цепей производства.

"Также проговорили возможное сотрудничество по привлечению частных инвестиций в экономику, кооперацию украинских и иностранных предприятий и размещению высокотехнологичных производств стран-партнеров на нашей территории, в том числе с участием швейцарского агентства развития SIFEM", — подчеркнул Кузьо.

В ходе встречи также было обсуждено расширение мандата Helvetas на развитие частного сектора в Украине в ключевых секторах экономики, которые будут приоритетными для инвестирования в 2024-2027 годах и имеют наибольший потенциал роста. Еще одной темой разговора стало оказание помощи украинским городам, общинам и бизнесу для закупки и установки энергетического оборудования для распределенной генерации.

В Украине ускорились темпы закрытия бизнеса

Малому бизнесу приходится работать сейчас в тяжелейших условиях: по две-три воздушные тревоги в день, когда весь бизнес должен останавливать работу (в Харькове, Херсоне, Запорожье вообще под ежедневными обстрелами), а между ними – отключение электроэнергии на 4-6-8 ( в зависимости от региона) часов.

"Далеко не все способны потянуть работу в условиях генераторной экономики и удорожание стоимости энергоносителей, рост стоимости рабочей силы при ее одновременном дефиците из-за усиления мобилизации. Поэтому у многих просто закончились ресурсы и "запас прочности"", — заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

Поданным от YouControl в Украине ускорились темпы закрытия бизнеса. Аналитики отмечали, что в первом полугодии в Украине закрылось ФЛПов и компаний соответственно на 54% и 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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