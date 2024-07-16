Швейцарська Helvetas розширює підтримку українського малого та середнього бізнесу

Швейцарська організація з впровадження ініціатив сталого розвитку Helvetas виявила зацікавленість у розширенні своєї програми підтримки українського малого і середнього бізнесу.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

До існуючих проектів у гуманітарній сфері, а також програм підтримки експортерів та професійного розвитку працівників, планується додати нові напрями. Зокрема, акцент буде зроблено на розвиток та підтримку малих і середніх підприємств, а також їх інтеграцію в регіональні та крос-секторальні ланцюги виробництва.

За словами заступника Міністра економіки України Володимира Кузьо, напрямки для реалізації нових спільних проектів будуть у пріоритетних для України секторах, таких як будівництво, переробка, відновлювана енергетика та когенерація, а також сільське господарство та логістика. Йдеться про підтримку мікро-, малого та середнього бізнесу, а також створення нових ланцюгів виробництва.

"Також проговорили можливу співпрацю із залучення приватних інвестицій в економіку, кооперацію українських та іноземних підприємств та розміщення високотехнологічних виробництв країн-партнерів на нашій території, в тому числі за участю швейцарської агенції розвитку SIFEM", – наголосив Кузьо.

Під час зустрічі також було обговорено розширення мандату Helvetas на розвиток приватного сектору в Україні у ключових секторах економіки, які будуть пріоритетними для інвестування у 2024-2027 роках і мають найбільший потенціал для зростання. Ще однією темою розмови стало надання допомоги українським містам, громадам та бізнесу для закупівлі та встановлення енергетичного обладнання для розподіленої генерації.

В Україні прискорились темпи закриття бізнесу

Малому бізнесу доводиться працювати зараз у надважких умовах: по дві-три повітряні тривоги на день, коли весь бізнес повинен зупиняти роботу (у Харкові, Херсоні, Запоріжжі взагалі під щоденними обстрілами), а між ними – відключення електроенергії на 4-6-8 (залежно від регіону) годин.

"Далеко не всі здатні потягнути роботу в умовах генераторної економіки і подорожчання вартості енергоносіїв, зростання вартості робочої сили при її одночасному дефіциті через посилення мобілізації. Тому у багатьох просто закінчились ресурси і "запас міцності"", - заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Додамо, за даними від YouControl в Україні прискорились темпи закриття бізнесу. Аналітики зауважували, що у першому півріччі в Україні закрилось ФОПів і компаній відповідно на 54% і 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com