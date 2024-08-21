В Кропивницком заработал офис "Сделано в Украине" для поддержки бизнеса

В Кропивницком заработал региональный офис "Сделано в Украине" для поддержки микро- и малого бизнеса региона. Здесь предприниматели могут получить информацию, консультации и помощь в оформлении документов, написании бизнес-планов, подаче документов на гранты и другие программы поддержки малого и микробизнеса.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что в Кировоградской области планируется открытие трех офисов "Сделано в Украине" — на базе Кропивницкого филиала областного центра занятости по адресу: г. Кропивницкий, ул. Е. Маланюка, 15, а еще в Александрии и Новоукраинке.

В офисе можно получить консультации по программам, сопровождающим непосредственно служба занятости: гранты "Власна справа", гранты для ветеранов/ветеранок и вторых супругов, компенсация за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью, компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, ваучеры на обучение работников, программы обучения и переобучения в центрах профтехобразования, квалифицированная помощь в поиске и подготовке кадров и другие.

В Минэкономики отметили, что в этом году правительство реализует целый ряд программ по поддержке бизнеса, в частности "Доступные кредиты 5-7-9", гранты на переработку с возможностью получить до 8 миллионов гривен на развитие производства, ипотечная программа "єОселя". Также правительство запустило программу развития инфраструктуры индустриальных парков, программу поддержки проектов с крупными инвестициями и другие.

Для Кировоградской области выделили 850 миллионов гривен

По словам Свириденко, в этом году на программы поддержки бизнеса в бюджет заложено более 45 миллиардов гривен – рекордная сумма за последние годы.

"Для Кировоградской области на этот год предусмотрено 850 миллионов гривен. Наша цель как на региональном, так и общенациональном уровне – изменить структуру экономики и увеличить долю переработки, ведь в мире нет примеров успешных сырьевых государств", – заявила она.

Как сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, в Кировоградской области предприниматели уже получили 67 млн грн на реализацию микрогрантов на создание или развитие бизнеса, еще 12 млн грн грантовых средств получили участники боевых действий или их супруги. Также областная служба занятости в 2024 году уже выдала более 350 ваучеров на обучение и около 700 безработных прошли профобучение.

Напомним, 20 августа во время рабочей поездки в Кировоградскую область президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнеса в рамках экономической платформы "Сделано в Украине". В ходе встречи с предпринимателями была обсуждена возможность привлечения украинских производителей в достройку Хмельницкой АЭС, программа частичной компенсации стоимости отечественной сельхозтехники и оборудования и развитие локализации производства инженерно-строительной техники.