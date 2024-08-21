У Кропивницькому запрацював офіс "Зроблено в Україні" для підтримки бізнесу

У Кропивницькому запрацював регіональний офіс "Зроблено в Україні" для підтримки мікро- та малого бізнесу регіону. Тут підприємці можуть отримати інформацію, консультації та допомогу в оформленні документів, написанні бізнес-планів, подачі документів на гранти та інші програми підтримки малого і мікробізнесу.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що в Кіровоградській області планується відкриття трьох офісів "Зроблено в Україні" - на базі Кропивницької філії обласного центру зайнятості за адресою: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 15, а ще в Олександрії та Новоукраїнці.

В офісі можна отримати консультації щодо програм, які супроводжує безпосередньо служба зайнятості: гранти "Власна справа", гранти для ветеранів/ветеранок та другого з подружжя, компенсація за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, ваучери на навчання працівників, програми навчання та перенавчання у центрах профтехосвіти, кваліфікована допомога із пошуком та підготовкою кадрів та інші.

В Мінекономіки наголосили, що цього року уряд реалізує цілу низку програм з підтримки бізнесу, зокрема "Доступні кредити 5-7-9", гранти на переробку з можливістю отримати до 8 мільйонів гривень на розвиток виробництва, іпотечна програма "єОселя". Також уряд запустив програму розвитку інфраструктури індустріальних парків, програму підтримки проєктів із значними інвестиціями та інші.

Для Кіровоградської області виділили 850 мільйонів гривень

За словами Свириденко, у цьому році на програми підтримки бізнесу до бюджету закладено понад 45 мільярдів гривень - рекордна сума за останні роки.

"Для Кіровоградської області на цей рік передбачили 850 мільйонів гривень. Наша мета як на регіональному, так і загальнонаціональному рівні – змінити структуру економіки й збільшити частку переробки, адже у світі немає прикладів успішних сировинних держав", – заявила вона.

Як повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, в Кіровоградській області підприємці вже отримали 67 млн грн на реалізацію мікрогрантів на створення або розвиток бізнесу, ще 12 млн грн грантових коштів отримали учасники бойових дій або їхні подружжя. Також обласна служба зайнятості в 2024 році вже видала понад 350 ваучерів на навчання та близько 700 безробітних пройшли профнавчання.

Нагадаємо 20 серпня під час робочої поїздки на Кіровоградщину президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками бізнесу в межах економічної платформи "Зроблено в Україні". Під час зустрічі з підприємцями була обговорена можливість залучення українських виробників до добудови Хмельницької АЕС, програма часткової компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки й обладнання та розвиток локалізації виробництва інженерно-будівельної техніки.