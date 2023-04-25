Nokia выпустила новый кнопочный телефон с мощным аккумулятором

Nokia объявила о выпуске обновленной версии своего классического кнопочного мобильного телефона Nokia 105 4G. Модель оснащена большей батареей, поэтому производитель обещает, что телефон не нужно подзаряжать в течение нескольких дней. Об этом сообщает портал Gizmochina.

В Китае обновленный телефон будет стоить около 30 долларов и доступен в синем и черном цветах.

Nokia 105 4G (2023) отличается от предыдущей версии поддержкой Bluetooth 5.0, то есть можно пользоваться беспроводными наушниками

Мощность аккумулятора возросла – с 1 020 до 1 450 мАч, то есть на 42%.

"Несмотря на изменения, новый телефон сохранил классический дизайн с кнопками, что делает его идеальным выбором для пожилых пользователей, студентов и нуждающихся в резервном телефоне", - говорится в материале.

В телефон встроены игра "Змейка", фонарик, FM-радио, а также модель поддерживает две SIM-карты, сети 4G и функцию голосового вызова с высокой четкостью VOLTE.

Напомним, компания Google планирует в июне выпустить Pixel Fold – свой первый смартфон со сложным экраном – водостойкий смартфон карманного формата. Наружный экран имеет диагональ 5,8 дюйма. А при открытии составляет 7,6 дюйма – так же, как и у конкурента от Samsung. Телефон весит 10 унций (280,3 грамма), то есть чуть больше Galaxy Z Fold 4, который весит 263 грамма.

В апреле компания Motorola представила новый смартфон-флагман Edge 40 Pro. Модель называют серьезным конкурентом во флагманской среде Android.

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