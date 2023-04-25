Nokia випустила новий кнопковий телефон з потужним акумулятором

Nokia оголосила про випуск оновленої версії свого класичного кнопкового мобільного телефону Nokia 105 4G. Модель оснащена більшою батареєю, тож виробник обіцяє, що телефон не потрібно підзаряджати впродовж декількох днів. Про це повідомляє портал Gizmochina.

В Китаї оновлений телефон коштуватиме близько 30 доларів і доступний в синьому і чорному кольорах.

Nokia 105 4G (2023) відрізняється від попередньої версії підтримкою Bluetooth 5.0, тобто можна користуватися бездротовими навушниками

Потужність акумулятора зросла - з 1 020 до 1 450 мАг, тобто на 42%.

“Незважаючи на зміни, новий телефон зберіг класичний дизайн з кнопками, що робить його ідеальним вибором для літніх користувачів, студентів і тих, хто потребує резервного телефону”, - йдеться в матеріалі.

В телефон вбудовані гра "Змійка", ліхтарик, FM-радіо, також модель підтримує дві SIM-карти, мережі 4G і функцію голосового виклику з високою чіткістю VOLTE.

Нагадаємо, компанія Google планує у червні випустити Pixel Fold – свій перший смартфон зі складним екраном - водостійкий смартфон кишенькового формату. Зовнішній екран має діагональ 5,8 дюйма. А при відкритті становить 7,6 дюйма – так само, як і в конкурента від Samsung. Телефон важить 10 унцій (280,3 грама), тобто трохи більше за Galaxy Z Fold 4, який важить 263 грами.

В квітні компанія Motorola презентувала новий смартфон-флагман Edge 40 Pro. Модель називають серйозним конкурентом у флагманському середовищі Android.

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