Доставайте 11 500 грн: AirPods Pro 2 с USB-C появились в Украине

Официальные ритейлеры вслед за iPhone 15 и другими недавно представленными устройствами Apple начали продавать в Украине AirPods Pro 2 с портом USB-C. Об этом пишет Gagadget.

Новинка продается за 11 499 грн. Это такая же цена, как и для модели с разъемом Lightning.

AirPods Pro 2: характеристики

AirPods Pro 2 с футляром USB-C, которые Apple представила 12 сентября, имеют совсем немного отличий по сравнению с устройством с Lightning.

По-прежнему они поставляются с тремя парами силиконовых амбушюр и зарядным футляром MagSafe.

Размеры наушников составляют 30.9 х 21.8 х 24.0 мм (длина, ширина, толщина), вес одного – 5,3 г. Футляр имеет размеры в 45.2 х 60.6 х 21.7 мм.

Для наушников используется чип Apple H2, а для футляра – Apple U1.

Производитель обещает, что в режиме прослушивания наушники работают до 6 часов на одном заряде (до 5,5 часов с включенным пространственным аудио и отслеживанием головы), а в режиме разговора – до 4,5 часов.

Однако в AirPods Pro 2 с USB-C есть и особенности. В наушниках улучшили степень защиты от воды (теперь это IP54, тогда как в версии с Lightning был IPX4).

Кроме того, новинка получила поддержку 20-битного, 48 кГц Lossless Audio. Но эта технология будет работать только с гарнитурой Vision Pro.