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Діставайте 11 500 грн: AirPods Pro 2 з USB-C зʼявилися в Україні

AirPods Pro 2, навушники
AirPods Pro 2 з USB-C. Фото: Apple

Офіційні ритейлери слідом за iPhone 15 й іншими нещодавно презентованими пристроями Apple почали продавати в Україні AirPods Pro 2 з портом USB-C. Про це пише Gagadget.

Новинка продається за 11 499 грн. Це така ж ціна, як і для моделі з розʼємом Lightning.

AirPods Pro 2: характеристики

AirPods Pro 2 із футляром USB-C, які Apple представила 12 вересня, мають зовсім трохи відмінностей порівняно з пристроєм із Lightning.

Як і раніше, вони постачаються з трьома парами силіконових амбушюр і зарядним футляром MagSafe.

Розміри навушників становлять 30.9 х 21.8 х 24.0 мм (довжина, ширина, товщина), вага одного – 5,3 грама. Футляр має розміри в 45.2 х 60.6 х 21.7 мм.

Для навушників використовується чип Apple H2, а для футляра – Apple U1.

Виробник обіцяє, що в режимі прослуховування навушники працюють до 6 годин на одному заряді (до 5,5 годин із увімкненим просторовим аудіо та відстеженням голови), а в режимі розмови – до 4,5 годин.

Однак в AirPods Pro 2 із USB-C є й особливості. В навушниках покращили ступінь захисту від води (тепер це IP54, тоді як у версії з Lightning був IPX4). 

Крім того, новинка отримала підтримку 20-бітного, 48 кГц Lossless Audio. Але ця технологія працюватиме лише з гарнітурою Vision Pro.

Автор:
Артем Ющенко