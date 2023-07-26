Приложение ChatGPT стало доступно для Android-устройств: пока только в нескольких странах

Компания OpenAI, как и было обещано, выпустила приложение ChatGPT для устройств с операционной системой Android. Об этом идет речь на сайте OpenAI.

В настоящее время программа доступна для загрузки только в США, Индии, Бангладеш и Бразилии. Однако в ближайшее время планируется расширить доступ и для жителей других стран.

Как и в версии для iOS, пользователи могут общаться с генеративным искусственным интеллектом, чтобы получить советы и ответы на вопросы. Также можно отправлять голосовые запросы с помощью встроенной системы распознавания речи OpenAI, синхронизировать историю чата на разных устройствах и экспортировать данные.

А подписчики ChatGPT Plus могут по желанию переключаться между языковыми моделями GPT-3.5 и GPT-4.

Для использования приложения требуется по крайней мере Android 6.0.

Напомним, OpenAI запустила приложение чат-бота для iOS в мае, анонсировав, что позже ChatGPT появится и на Android-гаджетах. В компании утверждали, что программа не будет иметь рекламы, является бесплатной и синхронизирует историю на разных устройствах.

Официальное приложение для iOS и Android создали на фоне появления в App Store и Google Play сомнительных неофициальных программ, якобы обеспечивающих доступ к ChatGPT.