Додаток ChatGPT став доступний для Android-пристроїв: поки лише в кількох країнах

Компанія OpenAI, як і було обіцяно, випустила додаток ChatGPT для пристроїв із операційною системою Android. Про це йдеться на сайті OpenAI.

Наразі програма доступна для завантаження лише в США, Індії, Бангладеш і Бразилії. Однак найближчим часом планується розширити доступ і для жителів інших країн.

Як і у версії для iOS, користувачі можуть спілкуватися з генеративним штучним інтелектом, щоб отримати поради та відповіді на питання. Також можливо надсилати голосові запити за допомогою вбудованої системи розпізнавання мовлення OpenAI, синхронізувати історію чату на різних пристроях й експортувати дані.

А підписники ChatGPT Plus можуть за бажанням перемикатися між мовними моделями GPT-3.5 і GPT-4.

Щоб використовувати програму, знадобиться принаймні Android 6.0.

Нагадаємо, OpenAI запустила застосунок чатбота для iOS у травні, анонсувавши, що пізніше ChatGPT з’явиться й на Android-ґаджетах. У компанії стверджували, що програма не матиме реклами, є безкоштовною та синхронізує історію на різних пристроях.

Офіційний додаток для iOS й Android створили на тлі появи в App Store та Google Play сумнівних неофіційних програм, які нібито забезпечують доступ до ChatGPT.