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Армия РФ нанесла ракетный удар по Николаеву — один человек пострадал (ФОТО/ВИДЕО)

обстрелы николаева, атаки на николаев
Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС

Около 23:08 16 мая российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Зафиксировали разрушение, пострадал один человек.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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обстрелы николаева, атаки на николаев
Фото: ГСЧС
обстрелы николаева, атаки на николаев
Фото: ГСЧС
обстрелы николаева, атаки на николаев
обстрелы николаева, атаки на николаев
Фото: ГСЧС
обстрелы николаева, атаки на николаев
Фото: ГСЧС
обстрелы николаева, атаки на николаев
Фото: ГСЧС
обстрелы николаева, атаки на николаев
Фото: ГСЧС

В результате атаки в городе произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, где возникли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Взрывная волна повредила частные дома и магазины. Также зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры.

Что касается атак на область, то в 08:50 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. В 09:53 и 17:28 оккупант совершили артиллерийский обстрел по Очакову и береговой линии Очаковской громады. Пострадавших нет.

Накануне, в ночь на 13 мая под вражеский огонь также попал Николаев. В результате атаки три человека пострадали. До этого в ночь на 7 мая российские войска совершили ракетные обстрелы Николаевской области. Тогда было повреждено здание промышленного предприятия, а также зафиксировано попадание на открытой территории.

Автор:
Вита Молодан