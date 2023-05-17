Армия РФ нанесла ракетный удар по Николаеву — один человек пострадал (ФОТО/ВИДЕО)

Около 23:08 16 мая российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Зафиксировали разрушение, пострадал один человек.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

В результате атаки в городе произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, где возникли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Взрывная волна повредила частные дома и магазины. Также зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры.

Что касается атак на область, то в 08:50 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. В 09:53 и 17:28 оккупант совершили артиллерийский обстрел по Очакову и береговой линии Очаковской громады. Пострадавших нет.

Накануне, в ночь на 13 мая под вражеский огонь также попал Николаев. В результате атаки три человека пострадали. До этого в ночь на 7 мая российские войска совершили ракетные обстрелы Николаевской области. Тогда было повреждено здание промышленного предприятия, а также зафиксировано попадание на открытой территории.