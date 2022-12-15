Армия РФ снова обстреляла Никопольский район: в Марганце есть убитый и раненые (ФОТО)

Российские войска днем 15 декабря в очередной раз накрыли Никопольский район огнем из тяжелой артиллерии, сообщил в Telegram-канале начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Стреляли из временно оккупированного Энергодара, прикрывшись атомной электростанцией. В Марганце убили 65-летнего мужчину. Ранили по меньшей мере троих: 16-летнюю девушку, 38-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Они в больнице. В городе повреждены дома, магазины и колледж", - написал руководитель региона.

В свою очередь, как указывает начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, дневные обстрелы с территории вокруг ЗАЭС прибрежных территорий района привели к многочисленным разрушениям.

Больше всего, по его словам, пострадали города Марганец, Никополь и Червоногригорьевская община. Глава района также опубликовал фотографии последствий обстрела.

Напомним, что утром россияне уже несколько раз обстреливали указанные общины: тогда сообщалось о двух раненых пожилых людях. А в ночь на четверг в Марганецкой общине взрывами и обломками были повреждены и разрушены жилые дома, поврежден газопровод.