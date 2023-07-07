Есть разрушения и пострадавшие: в Харьковской ОВА рассказали о последствиях российской агрессии за 6 июля

Российские оккупационные войска практически ежедневно открывают огонь по приграничным районам Харьковской области и населенным пунктам, расположенным вблизи фронта. Через сутки 6 июля захватчики обстреляли из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Изюмского, Купянского района.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В 12:15 оккупанты ударили по селу Одноробовка Богодуховского района. В результате обстрела возник пожар в здании железнодорожного вокзала. Без пострадавших. Через пять минут огонь открыли по селу Петропавловка. В результате атаки загорелась кровля одного из домов, разрушены 4 частных жилых дома и 6 повреждены.

В 15:50 в селе Чернещина Изюмского района в результате обстрела возник пожар в буднике. 71-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали.

Минная опасность в Харьковской области

В селе Довгенькое 15-летний парень с другими детьми нашел у реки порох и бросил его в костер. В результате пострадавший получил ожоги, его госпитализировали.

В пгт Печенеги автомобиль дорожной службы взорвался на неизвестном взрывном устройстве. 53-летний водитель госпитализирован с ранениями.

Напомним, за предыдущие сутки, 6 июля, пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали около 8,6 га территории Харьковщины. Саперы обнаружили и обезвредили 78 единиц вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов.