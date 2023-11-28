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Из-за непогоды в Украине погибли 10 человек: ситуация в регионах
Из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, 23 человека, среди которых есть дети - пострадали. В настоящее время продолжается ликвидация последствий.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Последствия непогоды
В Одесской области подразделения ГСЧС привлекались к помощи 254 раза. Отбуксировано 849 автомобилей, в том числе 24 автобуса и 17 автомобилей экстренной помощи. Оказана помощь 2498 людям, в том числе 162 детям.
5 человек из-за непогоды погибли, еще 15 - пострадали.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
На участках дорог М-05 и М-15 организовано движение в реверсном режиме.
В Николаевской области спасатели выезжали на вызовы 66 раз, отбуксировали 144 автомобиля. На некоторых отрезках дорог движение остается усложненным.
В Николаевской области 2 человека погибли, еще 2 - пострадали.
Кроме того, 8 автодорог в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми для движения.
Также обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях.
"В результате усложнения погодных условий погибли 10 человек – в Одесской, Харьковской, Николаевской и Киеве. 23 человека пострадали, среди них есть 2 ребенка", - отметил Клименко.
Он напомнил, что на государственном и региональном уровнях функционируют штабы по ликвидации последствий непогоды.
Отметим, в последние дни ряд регионов Украины, прежде всего – на юге, столкнулись с сильным снегопадом и ветром.
На ряде автодорог перекрыто движение транспорта, некоторые рейсы общественного транспорта были отменены.
Также из-за сильного ветра на одной из котельных в Одесской области упала труба высотой более 100 метров. В Одесском районе было прекращено отопление из-за непогоды, в самом областном центре возникли перебои с водой.