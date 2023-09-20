Неизвестные диверсанты подорвали два самолета и вертолет в Подмосковье, - украинская разведка

На аэродроме Чкаловский группа следственного комитета РФ расследует диверсию, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены два самолета и один вертолет.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах — на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые «самолеты судного дня» и специальные самолеты (самолеты-разведчики).

"Неизвестными лицами на тщательно охраняемом аэродроме была заложена взрывчатка и взорваны самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью", - отмечают в ГУР.

Там добавляют, что повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их скорейшее восстановление.

У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения.

"Каральными органами РФ проводятся мероприятия по поиску диверсантов и ограничению распространения в местных СМИ информации о произошедшем", - сообщили в украинской разведке.

Напомним, ранним утром 13 сентября несколько ракет поразили судостроительный завод "Севморзавод" на территории Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России.

По данным британской разведки, этот удар надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту нанесен существенный ущерб.