Очередной обстрел Харькова вызвал пять пожаров: спасатели показали тушение крупнейшего (ФОТО, ВИДЕО)

В результате массированного обстрела административных и жилых зданий, а также объектов критической инфраструктуры Киевского, Салтовского и Основянского районов Харькова около 13:20 12 сентября возникло пять очагов возгорания.

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Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области. В частности горели административные и другие здания, а также автомобиль.

Самый масштабный пожар произошел в 5-этажном здании в Киевском районе города. Горели конструктивные элементы крыши и перекрытия 5 этажа. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

Для ликвидации пожара были привлечены 19 единиц пожарно-спасательной техники и более 100 человек личного состава ГСЧС. Кроме того, на месте обстрелов работали саперы ГСЧС, которые обследовали пораженную территорию и изъяли остатки взрывоопасных предметов.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Отметим, что мэр Харькова Игорь Терехов после указанного обстрела прокомментировал его следующим образом: "Обстрел Харькова. Массовый. Попадание в центр города, прилеты в Основанский и Киевский районы. О разрушениях и пострадавших информация уточняется".

Позже он добавил, что "повторяется ситуация вчерашнего вечера", поскольку из-за обстрелов были выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в результате чего в Харькове пропали свет и водоснабжение. Мэр отметил, что энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов.

В 17:23 он сообщил, что совершен еще один обстрел Харькова: под ударом оказался густо заселенный жилой массив в Немышлянском районе, где нет ни одной военной инфраструктуры.

По данным начальника областной военной администрации Олега Синегубова, в результате дневного обстрела Основянского и Киевского районов погиб 37-летний мужчина, ранения получили в общей сложности шесть человек, в том числе девушка 18 лет.

Она и 33-летняя женщина получили легкие повреждения и не нуждались в госпитализации. Состояние еще четырех раненых медики оценивают как средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь в медицинских учреждениях. О последствиях же новых ударов около 17 часов Синегубов не сообщал.

По данным областного управления полиции, в результате попадания ракеты в Основянском районе полностью сгорел автомобиль и частично повреждены еще три автомобиля местных жителей, гараж, а также газопровод.

Отмечено, что 37-летний мужчина погиб и несколько человек были травмированы именно возле админздания в Киевском районе, там также были повреждены автомобили. В Салтовском районе часть от кассетного снаряда попала в землю рядом с жилым домом, не нанеся повреждений. Предварительно установлено, что обстрел города производился реактивными системами залпового огня "Ураган".