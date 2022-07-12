Оккупанты нанесли удары по Харькову

Военные РФ 12 июля нанесли удары по Индустриальному району Харькова, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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"Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны", — заявил Синегубов.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее, в ночь на 12 июля оккупанты также наносили ракетный удар по Харькову, обстреливали Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области. Россияне обстреляли три района Харьковской области, в результате чего погибли 2 мирных жителя в Золочеве.

До этого, утром в понедельник, 11 июля, около 10 утра, войска РФ обстреляли Харьков реактивными системами залпового огня.