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Війна Війна
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Події
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Окупанти нанесли удари по Харкову

Окупанти нанесли удари по Харкову

Військові РФ 12 липня завдали ударів по Індустріальному району Харкова, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синегубов.

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"Звертаємось до харків'ян: перебуваєте у укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні", - заявив Синегубов.

Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

Раніше, в ніч проти 12 липня окупанти також завдавали ракетного удару по Харкову, обстрілювали Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області. Росіяни обстріляли три райони Харківської області, внаслідок чого загинули 2 мирні жителі у Золочові.

До цього, вранці у понеділок, 11 липня, близько 10-ї ранку, війська РФ обстріляли Харків реактивними системами залпового вогню.

Автор:
Віта Молодан