Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Харьковщины: применяли боевую авиацию

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал пограничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.

"Под огнем врага находились не менее 23 населенных пунктов. В районах Котляровки и Табаевки враг применял боевую авиацию", - отметил глава области.

В результате массированных обстрелов Чугуевского района ранения получили и были госпитализированы 5 гражданских лиц, в том числе ребенок.

В Волчанске повреждены многоквартирные и частные жилые дома, произошли пожары, повреждено здание подразделения ГСЧС.

Кроме того, 8 февраля в пгт Двуречная Купянского района в результате обстрела погибли 2 человека. В Купянске обстрелами повреждены частные жилые дома.

Также оккупанты 8 февраля обстреляли село Варваровка Чугуевского района Харьковской области. В результате атаки ранения получили 69-летний мужчина и 66-летняя женщина.