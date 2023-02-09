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Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Харьковщины: применяли боевую авиацию
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал пограничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.
"Под огнем врага находились не менее 23 населенных пунктов. В районах Котляровки и Табаевки враг применял боевую авиацию", - отметил глава области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате массированных обстрелов Чугуевского района ранения получили и были госпитализированы 5 гражданских лиц, в том числе ребенок.
В Волчанске повреждены многоквартирные и частные жилые дома, произошли пожары, повреждено здание подразделения ГСЧС.
Кроме того, 8 февраля в пгт Двуречная Купянского района в результате обстрела погибли 2 человека. В Купянске обстрелами повреждены частные жилые дома.
Также оккупанты 8 февраля обстреляли село Варваровка Чугуевского района Харьковской области. В результате атаки ранения получили 69-летний мужчина и 66-летняя женщина.