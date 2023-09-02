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Происшествия
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Оккупанты обстреляли Краматорск из РСЗО (ФОТО)

Оккупанты обстреляли Краматорск из РСЗО (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

Российские войска 2 августа обстреляли Краматорск из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, оккупанты ударили по городу около 16:40, попав в квартиру многоэтажки и на территорию у кладбища, а также повредив дорожное полотно.

"Попавшая в жилой дом ракета не разорвалась. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал он. Об отсутствии пострадавших заявил и начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

Фото 2 — Оккупанты обстреляли Краматорск из РСЗО (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 3 — Оккупанты обстреляли Краматорск из РСЗО (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 4 — Оккупанты обстреляли Краматорск из РСЗО (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 5 — Оккупанты обстреляли Краматорск из РСЗО (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 6 — Оккупанты обстреляли Краматорск из РСЗО (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 7 — Оккупанты обстреляли Краматорск из РСЗО (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

Напомним также, что вечером 14 августа в Краматорске в результате российского обстрела погиб мужчина, работавший грузчиком: российские ракеты попали в складские помещения, где хранились продукты питания.

За месяц до этого оккупанты также обстреляли город ракетами, повредив жилые многоквартирные дома и территорию предприятия. Два человека тогда получили ранения.

Автор:
Тимофей Беспятов