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Оккупанты обстреляли Краматорск из РСЗО (ФОТО)
Российские войска 2 августа обстреляли Краматорск из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, оккупанты ударили по городу около 16:40, попав в квартиру многоэтажки и на территорию у кладбища, а также повредив дорожное полотно.
"Попавшая в жилой дом ракета не разорвалась. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал он. Об отсутствии пострадавших заявил и начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.
Напомним также, что вечером 14 августа в Краматорске в результате российского обстрела погиб мужчина, работавший грузчиком: российские ракеты попали в складские помещения, где хранились продукты питания.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За месяц до этого оккупанты также обстреляли город ракетами, повредив жилые многоквартирные дома и территорию предприятия. Два человека тогда получили ранения.