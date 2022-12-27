Оккупанты обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне (ФОТО)

Российские войска 27 декабря обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне, сообщил в своем Telegram-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Обстреляли место, где сегодня родилось два ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В учреждении находятся пять женщин после родов. Чудом никто не пострадал", - рассказал он.

Отметим при этом, что ранее во вторник в родильном отделении больницы в Херсоне находились представители полиции, которые доставили, как об этом сообщалось официально, партию детского питания и средства индивидуальной гигиены.

Напомним также, что кроме этого, 27 декабря российские оккупанты, контролирующие противоположный от Херсона берег Днепра, обстреляли из артиллерии одно из предприятий критической инфраструктуры в областном центре.

За прошедшие же сутки, по данным областной военной администрации, российские войска обстреляли территорию Херсонщины 40 раз, в том числе из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Один человек был ранен. Сам Херсон враг атаковал 11 раз, в частности, попал в завод, частные и многоквартирные дома.