Российские войска снова обстреляли Марганец: повреждено семь домов (ФОТО)

Российская армия днем 21 декабря, используя ствольную артиллерию, обстреляла город Марганец Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

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"Повреждены семь жилых домов, два хозяйственных сооружения, газопровод. Люди не пострадали. К вечеру осуществлен повторный обстрел одной из территорий района, информация уточняется", - отметил он.

Евтушенко также призвал жителей прибрежных территорий находиться ночью в убежищах или хотя бы воспользоваться "правилом двух стен", чтобы уберечься от последствий возможных новых обстрелов.

Отметим, что в ночь на 21 декабря Марганецкая и Червоногригоровская общины снова были обстреляны: тогда было повреждено около десяти домов, два хозяйственных сооружения, автотранспорт, линии газо- и электросети.

В ночь на 19 декабря в Марганце российские снаряды повредили более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношескую спортивную школу, лицей, школу искусств и админздание, а также электросети.