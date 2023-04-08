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Оккупанты выпустили 397 снарядов по Херсонщине: 8 человек получили ранения

Херсонская область
Российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины

Российские оккупационные войска в течение суток 7 апреля 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 397 снарядов.

17 снарядов были выпущены по Херсону.

"Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание детского сада Белозерского поселкового общества и здание объекта розничной торговли в городе Берислав", - уточнил Прокудин.

По словам главы области, в результате военной агрессии РФ за сутки 8 человек получили ранения, из них 2 – дети.

Кроме того, 7 апреля с деоккупированной территории области эвакуированы 74 человека.

Напомним, армия страны-агрессора РФ утром 7 апреля обстреляла из тяжелой артиллерии Станислав Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал. Ранение получила женщина и двое детей.

Также в Бериславе Херсонской области 7 апреля под обстрел попала бригада скорой помощи.

Автор:
Светлана Манько