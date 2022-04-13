Под Изюмом в результате обстрелов оккупантов погибли три человека

12 апреля около 16:00 российские оккупанты обстреляли город Барвенково Изюмского района Харьковской области.

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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в результате обстрелов погибли три человека, среди которых – 16-летняя девушка, а 20-летний парень получил ранения.

По данным прокуратуры, несколько жилых домов в Барвенково повреждены или разрушены.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статья 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что россияне стягивают колонны вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей РФ.

В Генштабе сообщили, что все эти подразделения противник гонит в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим в этот же день Верховная Рада объявила военное положение.