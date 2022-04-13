Під Ізюмом внаслідок обстрілів окупантів загинули троє людей

12 квітня близько 16:00 російські окупанти обстріляли місто Барвінкове Ізюмського району Харківської області.

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Як повідомляє пресслужба обласної прокуратури, внаслідок обстрілів загинули троє людей, серед яких – 16-річна дівчина, а 20-річний хлопець отримав поранення.

За даними прокуратури, кілька житлових будинків у Барвінковому пошкоджено або зруйновано.

"При процесуальному керівництві Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ у Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (частина 2 стаття 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування продовжується.

Раніше повідомлялося, що росіяни стягують колони озброєння та військової техніки у прикордонних районах Курської, Брянської та Воронезької областей РФ.

У Генштабі повідомили, що всі ці підрозділи противник жене до районів зосередження на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим цього ж дня Верховна Рада оголосила воєнний стан.