Полиция начала свое расследование ситуации с убийством мужчины патрульным в Днепре: как именно трактует инцидент

Следователи Главного управления полиции в Днепропетровской области открыли производство по факту посягательства на жизнь правоохранителей. Как говорится в сообщении ведомства, обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных будут установлены следственным путем.

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Данные о начале расследования внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по статье 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, то есть убийство или покушение на убийство такого человека в связи с исполнением им служебных обязанностей). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от девяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Никаких подробности об обстоятельствах дела в днепровской полиции не приводят, однако речь идет, очевидно, о конфликте на проспекте Мазепы, который произошел днем 29 августа и в результате которого погиб гражданин по имени Джумбери Силогава.

Как ранее сообщалось, экипаж патрульных, заметив на углу проспектов Нигояна и Мазепы автомобиль Jaguar, совершивший левый поворот из крайнего правого ряда, начал преследовать его, однако после остановки на углу Мазепы и улицы Авиационной между правоохранителями и людьми в машине произошел конфликт.

Полиция заявляла, что водителем машины был именно Силогава, который к тому же был пьян, однако из опубликованных, в частности ими же, видео видно, что в момент остановки за рулем была его спутница, которую патрульные после словесной перепалки с обоими пытались силой вытащить из авто и задержать.

Мужчина, пытаясь оттащить правоохранителей от спутницы, устроил с ними драку. В частности, применив к одному из инспекторов борцовский прием, смог отбросить его от себя, однако тот, поднявшись, трижды прицельно выстрелил в мужчину, от чего тот скончался на месте.

После огласки инцидента патрульного отстранили от работы и задержали. Государственное бюро расследований подозревает его по части 1 статьи 115 (убийство) и части 3 статьи 365 (превышение служебных полномочий правоохранителем, если они повлекли тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил необходимость объективного рассмотрения конфликтной ситуации в Днепре с гибелью мужчины, но заявил, что это все же "серьезный прецедент".