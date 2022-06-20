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Пожар на нефтебазе в Днепропетровской области: спасатели обнаружили тело третьего погибшего
На нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, где 18 июня произошел масштабный пожар в результате вражеского ракетного удара, спасатели обнаружили тела уже троих погибших.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе унес жизни трех человек. Только что спасатели нашли тело третьего погибшего", - говорится в сообщении.
В частности, спасатели 42 часа подряд пытаются потушить пожар.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, российские войска 18 июня нанесли ракетные удары по топливной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области. В частности, ракеты ударили по нефтебазе.
Число пострадавших возросло до 11 человек. У них ожоги и сейчас они находятся в больнице. Также на следующий день на нефтебазе взорвался резервуар с топливом.