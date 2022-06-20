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Пожежа на нафтобазі на Дніпропетровщині: рятувальники знайшли тіло третього загиблого
На нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області, де 18 червня сталася масштабна пожежа внаслідок ворожого ракетного удару, рятувальники виявили тіла вже трьох загиблих.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, вогнеборці 42 годину підряд намагаються загасити полум’я.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, російські війська 18 червня завдали ракетних ударів по паливній інфраструктурі в Новомосковському районі Дніпропетровської області. Зокрема, ракети ударили по нафтобазі.
Кількість постраждалих зросла до 11 людей. У них опіки і зараз вони у лікарні. Також наступного дня на нафтобазі вибухнув резервуар з паливом.