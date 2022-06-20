Пожежа на нафтобазі на Дніпропетровщині: рятувальники знайшли тіло третього загиблого

На нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області, де 18 червня сталася масштабна пожежа внаслідок ворожого ракетного удару, рятувальники виявили тіла вже трьох загиблих.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вогнеборці 42 годину підряд намагаються загасити полум’я.

Нагадаємо, російські війська 18 червня завдали ракетних ударів по паливній інфраструктурі в Новомосковському районі Дніпропетровської області. Зокрема, ракети ударили по нафтобазі.

Кількість постраждалих зросла до 11 людей. У них опіки і зараз вони у лікарні. Також наступного дня на нафтобазі вибухнув резервуар з паливом.