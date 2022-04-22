Причинами падения самолета Ан-26 в Запорожской области стали туман и полет на низкой высоте

Установлены причины, по которым в районе Михайловки в Запорожской области упал самолет АН-26. Одна из них — погодные условия, сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

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Самолет АН-26 выполнял технический рейс из Запорожья в Ужгород и потерпел крушение.

Следственная группа установила, что причиной этого стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии.

Ан-26 — военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 5500 кг.

В результате падения воздушного судна один пилот погиб, двое получили ранения разной степени тяжести. При этом нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что самолет - гражданский и никакого отношения к Вооруженным силам не имел.

Напомним, 21 апреля в Харьковской области возле Изюма украинские военные сбили самолет армии РФ — истребитель-бомбардировщик Су-34.