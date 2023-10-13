РФ уже три недели не атакует с самолетов дальней авиации: в разведке Британии объяснили, почему

Самолеты дальней авиации военно-воздушных сил России не наносили ударов по Украине с 21 сентября, то есть три недели. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что последний подобный перерыв продолжался с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня. Вероятно, тогда оккупанты исчерпали свои запасы боеспособных ракетных боеприпасов AS-23 после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины.

Как объяснили в разведке, теперь возможно, что захватчики хранят существующие AS-23, а также используют паузу для увеличения пригодных запасов, ожидая дальнейших тяжелых ударов по Украине зимой.

Также в Британии обратили внимание, что в последнее время Россия сосредоточила свои удары на связанных с зерном объектах на юге Украины. Для атак оккупанты применяют беспилотники. Вероятно, это связано с большей точностью дронов.

Атаки по Украине: осень и зима-2023

6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой зимой россияне будут снова пытаться уничтожить украинскую энергосистему. По словам главы государства, враг попытается сделать больше ударов и больше попыток обойти украинскую защиту.

В свою очередь, Украина делает еще больше шагов на усиление противовоздушной обороны и на сотрудничество с партнерами ради устойчивости энергетики.

В воздушных силах ВСУ прогнозируют, что осенний и зимний периоды станут рекордными в Украине по количеству российских атак дронами-камикадзе.

Как отмечал 8 октября спикер Воздушных сил Юрий Игнат, за шесть месяцев предыдущего отопительного сезона россияне использовали против Украины более 1000 "Шахедов". А только в сентябре текущего года – пол тысячи.

Также он сказал, что системы противовоздушной обороны, которые Украина получает от западных партнеров, сосредоточатся на защите энергетической инфраструктуры и стратегических объектов, как это делали минувшей зимой.