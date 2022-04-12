Российские войска продолжают обстреливать Луганскую область: уничтожены 12 жилых домов

Войска РФ продолжают обстреливать Луганскую область. В результате обстрелов за сутки уничтожены еще 12 жилых домов, 7 из них этой ночью. В Лисичанске погиб мужчина, есть раненые.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.

В Лисичанске в результате обстрелов погиб мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали. В Рубежном загорелись три дома.

"Два дома пылали ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек – в Новодружеске. В Кременной и Щедрищевом после российских обстрелов пламенем охватило хвойную подстилку. Бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров", — сообщил Гайдай.

По его словам, огонь россияне открывали по Северодонецкой громаде, Лисичанску, Кременной, Новодружеску, Рубежному. Ими повреждены 17 объектов – 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры, нежилые сооружения.

Напомним, ранее Сергей Гайдай рассказал, что в Луганской области враг обстрелял каждый город, в регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры.

Также глава Луганской ОДА постоянно призывает жителей населенных пунктов области, остающихся на сегодня под контролем украинских войск, срочно эвакуироваться.

"Мы бесплатно вывозим людей каждый день. Сначала к поездам, а затем железнодорожным сообщением в другие регионы Украины. Там их встречают, находят жилье, всячески помогают. Работают тысячи волонтеров", — обратился Гайдай к жителям Луганской области.

Как подчеркнул руководитель ОВА, в результате обстрелов разрушается все больше зданий, однако люди пренебрегают безопасностью и не спускаются в бомбоубежища, оказываясь под завалами собственных домов.