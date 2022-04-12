Російські війська продовжують обстрілювати Луганську область: знищено 12 житлових будинків

Війська РФ продовжують обстрілювати Луганську область. Внаслідок обстрілів за добу знищено ще 12 житлових будинків, 7 з них цієї ночі. У Лисичанську загинув чоловік, є поранені.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька та Новодружеська.

У Лисичанську внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще троє людей поранено, двох вчасно евакуювали. У Рубіжному спалахнули три будинки.

"Два будинки палали вночі у Павлограді під Сєверодонецьком, ще два та кілька господарських будівель – у Новодружеську. У Кремінній та Щедрищевому після російських обстрілів полум'ям охопило хвойну підстилку. Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж", — повідомив Гайдай.

За його словами, вогонь росіяни відкривали по Сєверодонецькій громаді, Лисичанську, Кремінній, Новодружеську, Рубіжному. Ними пошкоджено 17 об'єктів – 12 житлових будинків та 4 об'єкти інфраструктури, нежитлові споруди.

Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай розповів, що в Луганській області ворог обстріляв кожне місто, в регіоні не залишилося вцілілих об'єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.

Також голова Луганської ОДА постійно закликає мешканців населених пунктів області, які залишаються на сьогодні під контролем українських військ, терміново евакуюватися.

"Ми безкоштовно вивозимо людей щодня. Спочатку до поїздів, а потім залізничним сполученням до інших регіонів України. Там їх зустрічають, знаходять житло, всіляко допомагають. Працюють тисячі волонтерів", — звернувся Гайдай до жителів Луганської області.

Як підкреслив керівник ОВА, в результаті обстрілів руйнується все більше будівель, проте люди нехтують безпекою і не спускаються в бомбосховища, опиняючись під завалами власних будинків.